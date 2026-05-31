O Palmeiras superou desvantagem numérica e venceu a Chapecoense por 1 a 0, na tarde deste domingo, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Paulinho saiu do banco de reservas no início do segundo tempo e marcou o único gol da partida. No último lance, Bolasie cobrou pênalti, acertou a trave e perdeu a chance de igualar o placar.

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+ Allan é expulso após pisão e desfalca Palmeiras no retorno após Copa

Com o resultado, a equipe de Abel Ferreira chegou aos 41 pontos e voltou a abrir sete de vantagem sobre o vice-líder Flamengo. Os visitantes seguem com apenas nove pontos e permanecem na lanterna da competição.

Primeiro tempo tem domínio do Palmeiras e expulsão de Allan

Mesmo com uma escalação alternativa devido aos desfalques por convocações e suspensões, o Palmeiras foi melhor no primeiro tempo e acumulou boas oportunidades para abrir o placar ainda nos minutos iniciais. Com o passar do tempo, o time da casa perdeu ímpeto e viu a Chapecoense equilibrar as ações. Nos minutos finais da etapa inicial, Allan foi expulso após uma forte entrada em Giovanni Augusto. Cria da Academia, o atacante era a principal válvula de escape do time alviverde e vinha sendo um dos destaques em campo até o cartão vermelho.

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Paulinho decide na segunda etapa!

Paulinho saiu do banco de reservas para garantir a vitória do Palmeiras, mesmo com nove jogadores de linha durante os 45 minutos finais. Em vantagem, Abel Ferreira optou por fechar o time e passou a atuar com três zagueiros após a entrada de Benedetti.

Os minutos finais foram marcados por revisões do VAR, pela anulação de um pênalti a favor da Chapecoense e pela marcação de outro para os visitantes. No fim, Bolasie acertou o travessão, e o placar permaneceu inalterado.

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Visão do Lance!

Lance Capital 💡

Nos minutos finais do primeiro tempo, Allan acertou um pisão em Giovanni Augusto e recebeu cartão vermelho direto. A equipe responsável pelo VAR não recomendou a revisão do lance, e o Palmeiras atuou por mais de 45 minutos com um jogador a menos.

Deu aula 🏅

Camisa 10 e artilheiro, Paulinho saiu do banco de reservas e marcou o gol da vitória do Palmeiras. O atacante recebeu passe na entrada da área e finalizou rasteiro no canto esquerdo do goleiro Anderson, que apenas viu a bola ir para o fundo das redes.

Paulinho comemora gol do Palmeiras sobre a Chapecoense, no Allianz Parque, pelo Brasileirão (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

Ficou abaixo 📉

Luighi recebeu nova oportunidade na equipe titular do Palmeiras e voltou a não corresponder dentro de campo. O atacante desperdiçou algumas chances de gol no primeiro tempo e foi substituído logo no início da etapa final.

Ei, juiz! 📣

Felipe Fernandes de Lima deixou o gramado do Allianz Parque sob fortes vaias da torcida do Palmeiras. Entre as principais reclamações dos torcedores estiveram a expulsão de Allan e a tolerância com a cera promovida pela Chapecoense ao longo da partida.

No apagar das luzes, Felipe de Lima voltou a ser o centro das atenções ao anular, com o auxílio do VAR, o gol de empate da Chapecoense. Na sequência, marcou pênalti também com auxílio do VAR, desperdiçado por Bolasie.

Notas do Palmeiras; avalie os jogadores!

Notas da Chapecoense; avalie os jogadores!

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 X 0 CHAPECOENSE

BRASILEIRÃO - 18ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 28 de maio de 2026, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP);

🥅 Gol: Paulinho (19'/2°T)

🟨 Cartões amarelos: Ítalo (CHA)

🟥 Cartões vermelhos: Allan (PAL)

Escalações

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Marcelo Lomba; Khellven, Murilo, Bruno Fuchs e Arthur (Jefté); Luis Pacheco (Riquelme), Marlon Freitas, Lucas Evangelista (Larson) e Felipe Anderson (Benedetti); Allan e Luighi (Paulinho).

CHAPECOENSE (Técnico: Celso Rodrigues)

Anderson; Everton (Rubens), Bruno Leonardo (Vinicius), João Paulo e Bruno Pacheco; Camilo, Rafael Carvalheira e Giovanni Augusto (Jean Carlos); Bolasie, Enio (Neto Pessoa) e Marcinho (Ítalo).

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