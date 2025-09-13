Com novidades no elenco, João Martins escala o Palmeiras com mudança no ataque

O Palmeiras está pronto e escalado para encarar o Internacional neste sábado (13), no Allianz Parque, às 18h30 (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com Abel Ferreira suspenso em razão do terceiro cartão amarelo, o auxiliar João Martins estará à beira do gramado para comandar o time paulista nesta partida importante.

A base titular do time segue a mesma dos últimos jogos, com Flaco López e Vitor Roque formando a dupla letal no ataque, que vem dado certo desde a 20ª rodada do campeonato. A defesa segue a mesma, tanto com os zagueiros quanto com os laterais.

No entanto, Facundo Torres, que estava na reserva, ganha vaga deixada por Mauricio. Bruno Rodrigues também aparece entre os relacionados no banco de reservas, após um longo período fora de campo.

O meio-campo do Verdão tem novidades na lista de relacionados. O meio-campista Raphael Veiga, desfalque nos últimos seis confrontos do time em razão de dores no púbis, treinou normalmente nesta semana, foi liberado e está com o elenco no banco de reservas. Além dele, o novo reforço Andreas Pereira pode fazer sua estreia em algum momento da partida em casa.

Escalação do Palmeiras para enfrentar o Internacional:

Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Felipe Anderson; Facundo Torres, Flaco López e Vitor Roque.

Pendurados: Weverton, Micael, Piquerez, Martínez, Lucas Evangelista, Facundo Torres, Vitor Roque e Vitor Castanheira (auxiliar técnico)

Suspenso: Abel Ferreira.

Escalação do Internacional

Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Victor Gabriel; Thiago Maia, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Vitinho, Ricardo Mathias e Carbonero.