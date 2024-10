Com hat-trick, Veiga, do Palmeiras, entra na briga da artilharia do Brasileirão

Raphael Veiga fez três gols na vitória de 5 a 3 do Palmeiras sobre o Juventude, pela 30ª rodada do Brasileirão (Foto: Luiz Erbes/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/10/2024 - 06:30 • Redação do Lance!

Ao marcar três gols na vitória do Palmeiras sobre o Juventude por 5 a 3, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Raphael Veiga chegou forte na briga pela artilharia do Brasileirão. O meia alcançou oito gols nos pontos corridos, apenas três a menos que Pedro, com 11.

Apesar de estar entre os jogadores com mais gols na atual edição, Veiga não lidera a artilharia do Palmeiras no Campeonato Brasileiro: Flaco López e Estêvão, com 9 e 10 gols respectivamente, assumem entre os atletas que mais colocaram a bola na rede pelo clube paulista na competição.

Mesmo lesionado por uma ruptura do ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo, Pedro é o jogador com mais gols no Brasileirão, com 11. Por conta da lesão, a estimativa é de que o camisa 9 do Flamengo não entre mais em campo em 2024, dando espaço para outros atletas tomarem a artilharia do campeonato.

Os gols da vitória elástica do Palmeiras saíram com Estevão, Raphael Veiga (3x) e Richard Rios. Do lado do Juventude, os três gols foram marcados por Danilo Boza, Ronaldo e Edson Carioca. A partida de oito gols no Alfredo Jaconi é, até o momento, a que teve mais gols na atual edição.

Agora, o Palmeiras encara o Fortaleza em confronto direto na tabela do Campeonato Brasileiro. As equipes entram em campo neste sábado (26), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 31ª rodada da competição.