Abel encontra 'formação ideal' no Palmeiras e aguarda contratações pra fechar lacunas
Treinador via equipe 'próxima de estar pronta' após vitória sobre o São Paulo e repete nove dos 11 nomes na goleada sobre o Vitória, na última quarta-feira (4)
Abel Ferreira afirmou, após o Palmeiras vencer o clássico contra o São Paulo, ainda em janeiro, que a equipe que entrou em campo estava próxima do ideal, depois de rodar o elenco nas primeiras partidas, em meio à adaptação física no início da temporada.
Ao todo, nove jogadores atuaram tanto no Majestoso quanto na goleada sobre o Vitória, na última quarta-feira (4), com exceção de Bruno Fuchs e Ramón Sosa. O zagueiro foi substituído por opção técnica de Abel Ferreira, enquanto o paraguaio saiu para a entrada de Vitor Roque, vice-artilheiro do time em 2025, que se recuperava de incômodo no joelho direito.
A zaga, inclusive, é um dos principais focos do Palmeiras no mercado de transferências, após o início instável de Fuchs e Murilo. A expectativa é de que chegue um jogador pronto para formar dupla ao lado de Gómez. Entre os atletas procurados estão Nino, ex-Fluminense e atualmente no Zenit, e Igor Júlio, do Brighton.
Nino aparece como a prioridade da diretoria, que chegou a enviar um representante ao Oriente Médio, onde o Zenit disputa um torneio amistoso, para tentar destravar a negociação. O clube russo, por sua vez, segue com o zagueiro em seu planejamento e não pretende liberá-lo nesta janela.
- Juntos nas derrotas e mais fortes nas vitórias. Acho que contra o Santos e Mirassol a equipe mostrou uma dinâmica boa, hoje com a equipe mais aproximada do que pode ser a equipe do futuro, mais consistente - disse Abel Ferreira, após vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo, pelo Campeonato Paulista.
Escalações do Palmeiras
- Time inicial contra o São Paulo: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio; Allan, Ramón Sosa e Flaco López.
- Time inicial contra o Vitória: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio; Allan, Flaco López e Vitor Roque.
Um atacante e um primeiro volante são outras prioridades do Palmeiras, que não fará novas apostas e conta com o orçamento recorde de 2025 para impulsionar as ações no mercado.
O clube ofereceu 25 milhões de euros ao Wolverhampton, superou a concorrência do Fluminense por John Arias e agora busca acertar as bases contratuais com o jogador para sacramentar a transferência. O Palmeiras possui até o dia 3 de março, data do encerramento da janela no Brasil, para registrar novas contratações.
- Já disse que arroz com feijão é bem simples e mata a fome de muita gente. Então não precisa ser inteligente para perceber quais jogadores saíram e quais precisamos. É fazer conta: quem saiu? Goleiro, zagueiro, ponta, volante... - afirmou Abel.
