Richard Rios usa a número 6 defendendo o seu país (Foto: Seleção Colombiana)







Copiar Link

Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 23/03/2024 - 11:49 • São Paulo

O volante colombiano do Palmeiras, Richard Rios, foi um dos grandes destaques da importante vitória da sua seleção sobre a Espanha, nesta última sexta-feira (22), em Londres.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Após entrar no segundo tempo, o jogador que foi titular do Palmeiras durante toda primeira fase do Paulista foi importante para que a Colômbia conseguisse o gol da vitória com Daniel Muñoz, após belíssima jogada de Luís Diaz.

Na internet, diversos colombianos se renderam ao jogador do Palmeiras e inclusive chamaram ele de presente e futuro da Seleção Colombiana, que busca voltar a disputar uma Copa do Mundo após ficar de fora da última edição.

A Colômbia agora enfrenta a Romênia na próxima terça-feira (26), a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Richard Rios pegará carona com Leila Pereira e junto de Endrick e Murilo, deve estar à disposição de Abel Ferreira para o duelo diante do Novorizontino, pela semifinal do Paulistão 2024.

Confere aí o que alguns colombianos falaram de Richard Rios após a vitória sobre a Espanha: