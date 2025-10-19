menu hamburguer
Palmeiras

Torcedores do Palmeiras chegam em 16 ônibus no Maracanã e lotam setor visitante

Torcedores palmeirenses farão entrada direta no Maracanã

Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Vitor Palhares
Rio de Janeiro (RJ)
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/10/2025
15:05
Torcedores do Flamengo provocam palmeirenses na chegada dos ônibus com a delegação paulista
Torcedores do Flamengo provocam palmeirenses na chegada dos ônibus com a delegação paulista (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
Com 16 ônibus a caminho do Rio de Janeiro, a torcida do Palmeiras promete lotar o setor visitante do Maracanã no duelo contra o Flamengo, neste domingo (20), pelo Campeonato Brasileiro. A reportagem do Lance! já registra os primeiros torcedores preenchendo as cadeiras do setor visitante do estádio carioca.

Segundo a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), 16 ônibus com palmeirenses estão se aproximando do estádio e farão entrada direta no Maracanã. Do total, 13 veículos partiram da sede da principal torcida organizada do Verdão, indicando mobilização maciça dos torcedores para apoiar o time fora de casa.

Torcedores do Palmeiras se concentram no portão 10 do Maracanã (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

No dia de Flamengo x Palmeiras, Rio de Janeiro recebe alerta para chuva intensa

Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Flamengo x Palmeiras pode ser final antecipada do Brasileirão

Flamengo e Palmeiras se enfrentam, neste domingo (19), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão, no que pode ser a final antecipada do campeonato. O duelo promete fortes emoções e vai agitar a disputa pelo título da competição mais importante do futebol nacional.

Atualmente, as equipes ocupam a primeira e segunda colocação na tabela. Apenas três pontos os separam. O Verdão lidera a competição com 61 pontos, mas é seguido de perto pelo Rubro-Negro, que soma 58.

Se o Flamengo vencer o Palmeiras, iguala a pontuação do concorrente, mas ainda fica em segundo pelo número de vitórias. Os comandados de Abel Ferreira tem 19, enquanto os de Filipe Luís tem 17 triunfos. Mesmo com a vitória, o Rubro-Negro chegaria a 18 vitórias, uma a menos que o Palestra.

Nos bastidores, a partida tem sido marcada por polêmicas e grande pressão de ambas as partes. A mais recente aconteceu durante o treino do Flamengo, nesta sexta-feira (17), que teve a visita inesperada da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD). O órgão realizou uma viscalização surpresa no Ninho do Urubu.

