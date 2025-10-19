Com 16 ônibus a caminho do Rio de Janeiro, a torcida do Palmeiras promete lotar o setor visitante do Maracanã no duelo contra o Flamengo, neste domingo (20), pelo Campeonato Brasileiro. A reportagem do Lance! já registra os primeiros torcedores preenchendo as cadeiras do setor visitante do estádio carioca.

Segundo a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), 16 ônibus com palmeirenses estão se aproximando do estádio e farão entrada direta no Maracanã. Do total, 13 veículos partiram da sede da principal torcida organizada do Verdão, indicando mobilização maciça dos torcedores para apoiar o time fora de casa.

Torcedores do Palmeiras se concentram no portão 10 do Maracanã (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

Flamengo x Palmeiras pode ser final antecipada do Brasileirão

Flamengo e Palmeiras se enfrentam, neste domingo (19), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão, no que pode ser a final antecipada do campeonato. O duelo promete fortes emoções e vai agitar a disputa pelo título da competição mais importante do futebol nacional.

Atualmente, as equipes ocupam a primeira e segunda colocação na tabela. Apenas três pontos os separam. O Verdão lidera a competição com 61 pontos, mas é seguido de perto pelo Rubro-Negro, que soma 58.

Se o Flamengo vencer o Palmeiras, iguala a pontuação do concorrente, mas ainda fica em segundo pelo número de vitórias. Os comandados de Abel Ferreira tem 19, enquanto os de Filipe Luís tem 17 triunfos. Mesmo com a vitória, o Rubro-Negro chegaria a 18 vitórias, uma a menos que o Palestra.

Nos bastidores, a partida tem sido marcada por polêmicas e grande pressão de ambas as partes. A mais recente aconteceu durante o treino do Flamengo, nesta sexta-feira (17), que teve a visita inesperada da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD). O órgão realizou uma viscalização surpresa no Ninho do Urubu.