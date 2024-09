Vasco x Palmeiras duelam pelo Brasileirão (Foto: Anderson Romão/AGIF)







Escrito por Thiago Braga Duarte • Publicada em 22/09/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Quando começar o jogo entre Vasco e Palmeiras, às 16h deste domingo (22), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, os jogadores das duas equipes terão outra preocupação, além de quem marcar ou qual movimento fazer para receber a bola. O clima da capital federal promete estar em condição quase insalubre.

Durante a semana, a poluição do ar em Brasília cresceu 350 vezes, motivada pelas queimadas no Parque Nacional de Brasília.

- Eu gostaria que pensassem na preservação da saúde dos atletas, ouvissem os jogadores, as comissões técnicas. Talvez pudessem mudar o horário do jogo. Mas o ideal era que a partida não acontecesse - critica o preparador físico Carlinhos Neves, que comandou a preparação física de Palmeiras, São Paulo e Atlético-MG, entre outros clubes.

Para ele, manter a partida nessas condições mostra o descaso com a saúde dos atletas. E faz mal para o produto, uma vez que a tendência é que a partida tenha uma perda de qualidade devido às condições climáticas.

- Vai afetar o rendimento dos atletas. O número de arranques será menor, vai ter prejuízo nas questões cognitivas. Eles vão correr menos, a fadiga vai chegar antes. Em dado momento, a cabeça vai pensar mas as pernas não vão executar - prevê Carlinhos Neves.

Segundo o Instituto Nacional de Metereologia (INMET), a previsão para hoje é de máxima de 32ºC, quase sem probabilidade de chuva, o que piora ainda mais a respiração por conta da baixa umidade do ar.

- Em relação à qualidade do ar, nesses últimos dias, ela é prejudicial para pessoas que fazem qualquer atividade ao ar livre nessa quantidade de material particulada, de poluição no ar, seja ela pessoa que faz uma caminhada no parque, um passeio ciclístico, um pedal no final do dia ou qualquer hora do dia.

- Quando a gente fala em esporte de alto rendimento, sinceramente não é a condição apropriada para se ter jogo, principalmente devido a essa péssima qualidade do ar, algo que acaba gerando um desgaste maior dos jogadores. Os torcedores que vão acompanhar esse jogo também têm que estar atentos aos primeiros sintomas. Caso não se sintam bem, é preciso que eles procurem o serviço médico do estádio. Uma pessoa que fica há muito tempo a uma exposição prolongada, a uma péssima qualidade do ar, a uma grande quantidade de fumaça, por exemplo, monóxido de carbono, ela pode, sim, adquirir asma - alerta Filipe Viegas de Arruda, pesquisador do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM).

Para minimizar os efeitos das queimadas em Brasília, o Palmeiras tem monitorado o sistema imunológico dos jogadores, através de exames de sangue.

Além disso, como o ar seco e de qualidade ruim causa ressecamento das vias aéreas superiores, que podem se tornar portas para bactérias oportunistas, o clube tem feito trabalho para fortalecer o sistema imunológico dos atletas, por meio de suplementação individualizada e vitaminas.