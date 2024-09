Jogo do Vasco hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

Vasco e Palmeiras duelam pelo Brasileirão (Foto: Anderson Romao/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/09/2024 - 09:00 • Rio de Janeiro

Em duelo válido pela 27ª rodada do Brasileirão, o Vasco da Gama joga hoje contra o Palmeiras em clássico Rio-São Paulo. No primeiro turno da competição, o Gigante da Colina acabou sendo derrotado pelo time paulista pelo placar de 2 a 0. O jogo terá transmissão da Globo e do Premiere, e terá início a partir das 16h.

Vasco e Palmeiras jogam hoje pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Anderson Romao/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Vasco da Gama chega para o jogo de hoje embalado por bons resultados seguidos no Campeonato Brasileiro, além da classificação para às semifinais da Copa do Brasil. No Brasileirão, a equipe ocupa atualmente a nona posição da competição, com 35 pontos. No último jogo que disputou, o Vasco empatou com o Flamengo por 1 a 1.

O Palmeiras chega para a partida contra o Vasco após aplicar uma goleada sobre o Criciúma pelo placar de 5 a 0 e está na caça do líder Botafogo. O Verdão fez ao todo 50 pontos no Brasileirão, enquanto o Glorioso tem 53 somados. O embalo do time paulista de quatro vitórias seguidas pode ajudar a equipe a seguir na boa fase, já que o Palmeiras tem apenas o Brasileirão para se preocupar.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Vasco x Palmeiras (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Vasco x Palmeiras

Brasileirão Série A - 27ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 22 de setembro, 16h

📍 Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)

📺 Onde assistir: Globo e Premiere

⚽Escalações confirmadas de Vasco e Palmeiras

Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Sforza, Jean, David e Payet; Vegetti - Técnico: Rafael Paiva

Desfalques: Equipe não tem baixas para o jogo de hoje.

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Maurício; Felipe Anderson, Rony (Lázaro) e Flaco López - Técnico: Abel Ferreira

Desfalques: Estêvão (Lesionado); Caio Paulista (Suspenso).