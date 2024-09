Palmeiras não perde para o Vasco há sete anos; veja o retrospecto do confronto

Palmeiras tem vantagem numérica sobre o Vasco (Foto: Anderson Romao/AGIF @romaofotos)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/09/2024 - 05:30 • Brasília (DF)

O Palmeiras vive um período de grande vantagem sobre o Vasco. Sem perder para o clube carioca desde 2017, o Verdão está há 11 jogos invictos. As equipes se enfrentam neste domingo (22), pela 27ª rodada do Brasileirão, no Mané Garrincha, em Brasília. No primeiro turno, os comandados por Abel Ferreira conquistaram a vitória por 2 a 0.

Ao todo, o confronto Rio-São Paulo ocorreu 104 vezes. Com a vantagem paulista, foram 52 vitórias para o Palmeiras, 30 empates e 22 vitórias para o Vasco. Somente pelo Brasileiro foram 57 duelos. Entretanto, o time carioca segue com o tabu de sete anos sem conseguir superar o Verdão.

A última vitória vascaína foi em 26 de julho de 2015, quando marcou 2 sobre o Alviverde no Allianz Parque. Desde então, foram sete derrotas e quatro empates.

Com isso, o Palmeiras se agarra a vantagem para buscar o resultado positivo no próximo duelo e reassumir a vice liderança do campeonato.

No momento, o time de Abel Ferreira está na terceira colocação com 50 pontos. A sequência é de de seis jogos sem perder, com direito a duas goleadas de 5 a 0, sobre o Cuiabá e o Criciúma. A equipe luta por uma arrancada em busca do tricampeonato brasileiro.

Pelo outro lado, o Vasco assume a nona posição na tabela com 35 pontos. O Cruz Maltino segue vivo na Copa do Brasil e está na semifinal da competição contra o Atlético-MG. No Brasileiro, busca por uma vaga na Libertadores.