Escrito por Lance! • Publicada em 26/05/2024 - 14:00 • São Paulo

A história de Endrick e Gabriel Jesus têm muito em comum no Palmeiras. Os dois surgiram meteoricamente na base da Academia de Futebol e logo encantaram a torcida alviverde pela promessa de muito futebol e muitas comemorações de gols. E logo podemos dizer que as promessas se cumpriram, mas talvez nem o mais otimista torcedor Palmeirense esperava que os atacantes conquistariam tantos títulos em tão pouco tempo.

Gabriel Jesus deixou o Palmeiras em 2016, aos 19 anos de idade. Mesmo com a pouca idade, o atacante conquistou títulos expressivos com a camisa do 'Maior campeão do Brasil' e foi alçado a categoria de ídolos do Palestra. Gabriel Jesus conquistou o título da Copa do Brasil de 2015 e do Campeonato Brasileiro de 2016 com o Palmeiras, tendo inclusive sido eleito o melhor jogador da competição nesse ano.

(Foto: Eduardo Viana)

Já Endrick tem uma trajetória ainda mais impressionante com o Palmeiras. Ainda sem ter completado a maioridade, a jovem estrela de 17 anos já conquistou quatro títulos com a camisa do Verdão. Foram dois campeonatos brasileiros (2022 e 2023), mais uma Supercopa do Brasil de 2023 e o campeonato Paulista deste ano. O Brasileirão de 2023 consagrou a trajetória estelar do atacante.

O jovem liderou a campanha de recuperação do Palmeiras, que estava à 12 pontos do líder Botafogo, rumo ao bicampeonato do Brasileirão. Endrick nunca escondeu que tinha Gabriel Jesus como inspiração para sua carreira de jogador. O jovem conta com alegria a história de quando conheceu o atacante do Arsenal.

– Foi bem emocionante para mim, a primeira vez que vi ele. Falou para continuar fazendo gols, pés no chão também, humildade e seguir para frente – disse Endrick à TV Palmeiras em 2019, quando conheceu Gabriel Jesus de perto por intermédio de Zé Roberto.

"Super" Endrick. Atacante comemora o gol que deu a vaga às finais do Paulistão para o Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)