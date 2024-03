(Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Copiar Link

Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 16/03/2024 - 22:16 • São Paulo (SP)

Após o pronunciamento na abertura de sua entrevista coletiva, o técnico Abel Ferreira elogiou a atuação dos jogadores do Palmeiras, que conseguiram abrir o marcador com apenas três minutos de jogo, e não tiraram o pé mesmo quando a classificação já estava encaminhada. O duelo com a Ponte Preta terminou com goleada por 5 a 1, na Arena Barueri, e a vaga na semifinal do Paulistão.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Apesar do show palmeirense na noite deste sábado (16), o português negou que o Verdão seja o favorito ao título, e acredita que todos os times que estão nesta fase da competição têm competência para ficar com o troféu estadual ao final.

- Favoritos são todos. Éramos favoritos quatro anos atrás, éramos favoritos no ano passado, e são todos candidatos a ganhar o título. Todas as equipes querem ganhar. Eu disse na minha primeira coletiva que o Paulistão é aberto e não é só o Palmeiras, e a sensação que eu fico é que gostam de falar do Palmeiras - disse o português.

+ Tem favorito? Com R$100, você fatura R$400 na Lance! Betting se Nova Iguaçu e Vasco empatarem!

- Eu sei que querem jogar essa pressão pra cima do Palmeiras, a gente aguenta essa pressão. Querem dizer que o Palmeiras é o favorito, mas o Palmeiras joga com 11. O Palmeiras joga fora do seu estádio, não joga em casa, fez a melhor campanha neste ano e no passado. Também fez a melhor campanha três anos atrás e isso não nos dá garantia de nada. Vamos ver quem tem a capacidade para chegar ao fim. Agora, se me perguntar se queremos ganhar? Sim. Se vamos fazer tudo que pudermos para ganhar? Sim. Se vamos conseguir, não sei - completou Abel Ferreira.

O Verdão está garantido na fase semifinal do Paulistão e poderá disputar o duelo em seu mando de campo. O time, no entanto, espera o restante dos jogos para saber qual será o adversário da próxima fase.