As escolhas de Abel Ferreira foram muito questionadas pela torcida, principalmente nos dois jogos diante do Boca na Libertadores. Para grande parte da torcida, Abel foi muito teimoso em manter o esquema com Mayke e Marcos Rocha e dar poucos minutos para as Crias, principalmente Endrick. Nos dois jogos em que Abel apostou na garotada no comando de ataque, a produção ofensiva melhorou bastante, apesar das derrotas para Red Bull Bragantino e Santos.