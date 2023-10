>RAPHAEL VEIGA

O meia voltou a ser decisivo. Com assistências na bola parada, ou até mesmo gols - como o marcado diante do Bahia -, Raphael Veiga vai retomando a confiança aos poucos. Na coletiva após o último jogo, Abel Ferreira revelou uma mágoa do camisa 23 com as críticas recebidas por parte da torcida. O técnico, no entanto, afirmou que está mudando a posição do jogador em campo para tirar o seu melhor e acelerar a retomada da confiança.



- Também temos o colocado um pouco mais adiante, atrás dos dois centroavantes. Ele também pode ser um (camisa) oito, mas com a qualidade que ele tem, precisa entender que tem que ser um jogador para chutar e dar assistências - disse o técnico, o qual é o quinto motivo da retomada do Palmeiras no Brasileirão.