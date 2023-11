Outra semelhança é que naquele ano, o Flamengo também era o vice-líder que estava na cola pra tentar tomar o título das mãos do Palmeiras, porém com uma grande diferença desse ano: a distância entre os dois times naquela etapa do campeonato era de cinco pontos, cenário bem diferente do vivido hoje, onde os dois times dividem a ponta da tabela, mas o alviverde fica na frente por conta do sald de gols.