O Palmeiras segue líder do Brasileirão. O Flamengo venceu no final de semana e chegou aos mesmos 63 pontos do Verdão. No entanto, a equipe de Abel Ferreira leva a vantagem no saldo de gols (26 contra 17). Após a partida contra o América-MG, o alviverde terá mais dois jogos: Fluminense, no Allianz Parque, e Cruzeiro, no Mineirão.