Na final da Libertadores de 2021, diante do Flamengo, o treinador escalou Piquerez como zagueiro pela esquerda e Gustavo Scarpa na posição de lateral, formando uma linha de cinco na defesa sem perder a ofensividade do time no ataque. Este é o exemplo mais próximo do que o técnico pode replicar com a chegada de Caio Paulista no Palmeiras.