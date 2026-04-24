Vitor Roque se pronuncia após deixar jogo do Palmeiras de maca: 'Cabeça no lugar'
Atacante deixou o gramado aos 15 minutos de jogo com problemas no tornozelo esquerdo
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O atacante Vitor Roque precisou ser substituído nos minutos iniciais da vitória do Palmeiras por 3 a 0 sobre o Jacuipense, na noite da última quinta-feira, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.
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O atacante havia se recuperado recentemente de uma lesão no tornozelo esquerdo, o mesmo problema que o tirou de campo na partida, e deixou o Allianz Parque com uma proteção na região. Diante do clube baiano, Vitor Roque retornava ao time titular.
- Um dia de cada vez, cabeça no lugar, humildade e muito trabalho para voltar o mais rápido possível! Glória a Deus por tudo - publicou o camisa 9 do Palmeiras, no fim da noite de quinta-feira, nas redes sociais.
O jogador será submetido a exames de imagem na região, sob supervisão do Núcleo de Saúde e Performance do clube, para avaliar o grau da lesão. A tendência é que ele seja desfalque no próximo fim de semana, quando o Palmeiras viaja ao interior do Estado para enfrentar o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão.
Em entrevista coletiva após a vitória que encaminhou a classificação alviverde à próxima fase da Copa do Brasil, Abel Ferreira lamentou o problema físico do camisa 9. Para o treinador, era uma oportunidade de o jogador ganhar ritmo e confiança dentro de campo, já que vinha convivendo com uma lesão no tornozelo desde o confronto contra o São Paulo, no primeiro dia de março.
- Infelizmente hoje era pegar confiança e íamos dar esse jogo para ter ritmo de jogo. Está sendo um início de ano muito difícil pra ele (Vitor Roque) - afirmou Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, em entrevista coletiva pós jogo.
- Vitor Roque é um moleque especial em várias áreas. Teve uma experiência fora do país que foi marcante negativamente. Voltou, teve altos e baixos aqui, passou por críticas de torcedores, imprensa. Internamente fomos capazes de acolher e o ajudar. É um moleque e conseguiu recuperar essa confiança - completou.
Na atual temporada, Vitor Roque disputou 18 partidas, sendo 11 como titular, com seis gols marcados e uma assistência. No recorte, o Palmeiras soma 15 vitórias, dois empates e apenas uma derrota.
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