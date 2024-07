Capitão da Seleção e pupilo de Luan, Vitor Reis surge como nova joia da base do Palmeiras

Vitor Reis celebra o seu primeiro gol como profissional (Foto: Cesar Greco/Ag. Palmeiras)







Copiar Link

Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 02/07/2024 - 11:05 • São Paulo • Atualizada em 02/07/2024 - 12:09

Ainda não muito conhecido de toda torcida do Palmeiras, o jovem Vitor Reis de apenas 18 anos foi o grande nome da vitória do Verdão sobre o Corinthians nesta última segunda-feira (1), em jogo válido pela 13ª rodada do Brasileirão 2024.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Capitão da Seleção Brasileira Sub-17 no último Mundial da categoria, Vitor sempre teve um espírito de liderança na base do Palmeiras, onde chegou com apenas 11 anos, para jogar e já ganhar o Paulista Sub-11 ao lado de Endrick, Luis Guilherme, Luighi e Figueiredo.

Titular do Palmeiras na última Copinha, Vitor Reis já era observado e muito bem falado no clube por ter uma liderança tranquila, sem muita agresssividade e por também ser visto como um atleta muito inteligente na parte técnica, tática e emocional.

Pupilo de Luan Garcia, que deixou o Palmeiras após oito anos para jogar no Toluca-MEX, o jovem zagueiro agora surge como mais uma joia da base alviverde, que mostra não revelar apenas bons jogadores do meio para a frente.

Vitor Reis foi o capitão do Brasil no último Mundial Sub-17 (Foto: CBF)

Luan inclusive acha que Vitor Reis é melhor do que ele em comparação quando a cria do Vasco ainda tinha os seus 18 anos e acredita que o jovem tem potencial para atuar no futebol europeu e render mais uma grande bolada aos cofres do atual bicampeão brasileiro.

Ao final de 2023, Vitor Reis foi apontado pelo jornal britânico "The Guardian" como um dos 60 jovens jogadores da geração 2006 com maior potencial no mundo, ao lado de Endrick e Luís Guilherme.

Vitor tem contrato profissional com o Palmeiras até o final de 2025 e a multa rescisória do jovem defensor para clubes do exterior é de 100 milhões de euros (cerca de R$ 600 milhões).