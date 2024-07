Palmeiras abre conversas para contratar Gabigol, do Flamengo

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/07/2024 - 09:33 • Rio de Janeiro (RJ)

O Palmeiras iniciou conversas para contratar Gabigol, cujo vínculo com o Flamengo termina em seis meses. Desta forma, o atacante está livre, desde segunda-feira (1), para assinar pré-contrato com qualquer equipe. A informação foi publicada inicialmente pelo portal ge.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Verdão ainda não formalizou proposta por Gabi e estuda os cenários possíveis para a contratação. O clube paulista esperou o período permitido para contactar o atleta, já que antes de julho seria considerado assédio.

Caso o Palmeiras queira contar com Gabigol ainda nesta temporada, deve arcar com uma compensação financeira ao Flamengo. No entanto, a negociação pode ser difícil, considerando que os clubes são concorrentes diretos pelos principais títulos da temporada.

– Se não tiver uma compensação financeira que a gente entenda ser plausível, que seja dentro das nossas análises de um bom negócio para o Flamengo, ele vai ficar até o final - afirmou o vice-presidente de futebol do Flamengo Marcos Braz.

Na última semana, empresário de Gabigol, Júnior Pedroso declarou que o Rubro-Negro não tem interesse em renovar com o jogador, que recusou proposta do clube. O atacante foi afastado e não participou da partida de domingo (30), diante do Cruzeiro.