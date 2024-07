Raphael Veiga, Rodrigo Garro e Estevão se envolvem em discussão. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/07/2024 - 11:23 • Rio de Janeiro

Como costuma acontecer no Dérbi paulista (Palmeiras x Corinthians), os ânimos se afloraram durante a partida e Raphael Veiga foi expulso por agredir o corintiano Rodrigo Garro. Momentos antes, ocorria uma discussão calorosa entre Garro e Estevão, que foi bruscamente interrompida pelo empurrão de Veiga, que saiu em defesa da jovem promessa. Veja no vídeo abaixo;

Apesar de ter sido punido com o cartão vermelho e ter deixado o Palmeiras com um jogador a menos em campo, desde os 18 minutos do segundo tempo, a torcida enalteceu a atitude do jogador. Defendendo o fato de que Raphael Veiga estava honrando a camisa do Palmeiras ao defender o garoto Estevão, o torcedor palmeirense rasgou elogios ao jogador. Confira os comentários;

Com a vitória, a equipe de Abel Ferreira chega aos 26 pontos, assume a vice-liderança e cola no líder Flamengo. O Corinthians segue na zona de rebaixamento, com apenas nove pontos.