Campeão da Libertadores, cria vive expectativa de primeiro duelo contra o Palmeiras

Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 13/04/2024 - 14:20 • São Paulo

O Palmeiras encara o Vitória neste domingo (14), no Barradão, em jogo que abre a campanha do atual bicampeão brasileiro na luta pelo inédito tri.

O jogo marca um encontro inédito do Verdão diante de uma Cria da Academia que é campeã da Libertadores com Abel Ferreira.

Trata-se de Lucas Esteves, lateral-esquerdo que foi negociado em definitivo com o Vitória no início de 2024.

O jogador que teve poucas oportunidades como titular do Palmeiras, comentou sobre o primeiro encontro diante do Verdão na sua carreira.

- Passei uma parte importante e alegre da minha vida no Palmeiras. Tive oportunidades na base e no profissional, conquistei títulos expressivos e aproveitei da melhor maneira possível. Serei sempre grato por tudo o que fizeram por mim enquanto estive lá. Jogar contra será uma emoção especial. Ainda tenho muitos amigos no Palmeiras, mas deixarei todo esse sentimento de lado no domingo. Hoje, defendo as cores do Vitória e farei de de tudo para que a gente estreie vencendo no Brasileiro - afirmou Esteves.

Além de Lucas Esteves, o Vitória conta com outro jogador muito conhecido da torcida do Palmeiras em seu elenco, trata-se de Luiz Adriano, atacante que foi bicampeão da América vestindo o manto alviverde.