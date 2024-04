Breno Lopes toma decisão sobre trocar Palmeiras pelo Santos

Breno perdeu espaço em 2024 (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 13/04/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O Santos tentou contratar Breno Lopes, mas o jogador preferiu seguir como jogador do Palmeiras. O Peixe buscou a contratação em definitivo do atacante, mas a negociação esfriou.

Em busca de opções para o ataque, o Peixe pretendia comprar o atleta e avançou com uma proposta. No entanto, ele rejeitou a investida alvinegra. A informação sobre o desfecho das tratativas foi publicada inicialmente pelo "Ge" e confirmada pelo Lance!.

Breno Lopes tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2024 e, a partir da metade do ano, pode assinar um pré-contrato. Existia a possibilidade dele rumar ao Santos, por exemplo, sem custos na próxima temporada. A tentativa do Peixe, porém, era de ter o atacante já para a disputa da Série B.

Ambientado e satisfeito no Alviverde, o atleta ainda pode firmar vínculo com qualquer clube em julho e deixar a equipe de Abel Ferreira "de graça".

HOMEM DE CONFIANÇA

Mesmo com menos espaço no Palmeiras em 2024, Breno Lopes foi procurado pelo Vasco antes do interesse do Santos. Em meados de fevereiro, o Cruz-Maltino tentou contratá-lo, mas o jogador também não se animou.

Na ocasião, Abel Ferreira também não se empolgou com a ideia de liberá-lo. O treinador chegou a declarar publicamente que era favorável à permanência.

O atleta perdeu espaço no Verdão após ser um dos destaques na reta final da última edição do Brasileirão, quando o Alviverde arrancou rumo ao título tendo ele como dupla de ataque de Endrick. Em 2024, Breno tem oito partidas e um gol marcado.

MUNDO PEQUENO

Breno Lopes foi o algoz do Santos na Libertadores 2020, quando o Palmeiras bateu o rival na grande decisão (com gol do atacante nos acréscimos) e ficou com a taça da competição.