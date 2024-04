Veiga ao lado de Endrick, que deixa o Palmeiras em breve (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/04/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Atual campeão do Brasileirão, o Palmeiras chega para 2024 com o mesmo status que iniciou a última edição do torneio: candidato ao título. A base do elenco multicampeão foi mantida, o treinador Abel Ferreira renovou contrato, o grupo recebeu reforços e "encorpou". Porém, ainda terá Endrick como uma baixa importante.

➡️ Matador! Com R$50 no Lance! Betting, você leva R$151 se Flaco López balançar as redes do Vitória a qualquer momento

De acordo com a torcida alviverde, em votação realizada no grupo de WhatsApp do Lance! focado no Palmeiras, o clube brigará pelo título do Brasileirão. Clique aqui e participe do grupo!

Confira os detalhes sobre as pespectivas do Verdão para o Campeonato Brasileiro!

ELENCO

GOLEIROS: Weverton, Marcelo Lomba, Kaique e Mateus

Weverton, Marcelo Lomba, Kaique e Mateus LATERAIS: Marcos Rocha, Mayke, Garcia, Piquerez, Vanderlan e Caio Paulista.

Marcos Rocha, Mayke, Garcia, Piquerez, Vanderlan e Caio Paulista. ZAGUEIROS: Gustavo Gómez, Murilo, Luan e Naves.

Gustavo Gómez, Murilo, Luan e Naves. MEIO-CAMPISTAS: Richard Ríos, Zé Rafael, Aníbal Moreno, Gabriel Menino, Fabinho, Raphael Veiga, Jhon Jhon e Rômulo.

Richard Ríos, Zé Rafael, Aníbal Moreno, Gabriel Menino, Fabinho, Raphael Veiga, Jhon Jhon e Rômulo. ATACANTES: Dudu, Bruno Rodrigues, Rony, Flaco López, Lázaro, Estêvão e Endrick*.

*Deixa o clube na metade do ano

REFORÇOS

Caio Paulista

Aníbal Moreno

Rômulo

Lázaro

Bruno Rodrigues

PERSPECTIVAS

Com apenas uma derrota no tempo regulamentar em todo ano de 2024, o Palmeiras mantém o perfil de time sólido das últimas temporadas, com a segurança sobre sua proposta de jogo.

A única vez que a equipe foi derrotada aconteceu na final do Paulistão, contra o Santos, na partida de ida. Na volta, o Verdão fez 2 a 0, virou o placar agregado e conquistou o tricampeonato estadual. Com a manutenção de Abel Ferreira e reforços que agregam ao time titular, como Lázaro e Aníbal Moreno, o Alviverde tem tudo para se manter no topo da elite nacional.

Abel Ferreira busca seu terceiro título de Brasileirão pelo Palmeiras, após conquistar as duas últimas edições do torneio (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)