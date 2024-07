Buscando 1º turno histórico, Palmeiras precisa acabar com longo tabu atuando no Maracanã

Palmeiras visita o Fluminense buscando mais uma vitória fora de casa (Foto: Cesar Greco/ Ag. Palmeiras)







Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 23/07/2024 - 09:54 • São Paulo

O Palmeiras enfrenta o Fluminense nesta quarta-feira (24), no Maracanã, em jogo válido pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão 2024.

Caso vença o time de Mano Menezes, o Verdão fará o melhor primeiro turno de sua história nos pontos corridos, igualando os 39 pontos conquistados em 2022, porém com uma vitória a mais do que no ano em que conquistou o seu 11º título brasileiro.

Mas se tem algo que o palmeirense está com dificuldades de celebrar nesses últimos anos, isso é uma vitória no maior palco do futebol carioca.

A última vitória do Verdão atuanto diante de um time carioca no Maracanã foi justamente contra o Fluminense, pelo Brasileirão de 2017, quando o Verdão venceu por 1 a 0, com um golaço do lateral Egídio.

De lá pra cá, o time de Abel Ferreira coleciona empates e derrotas no Mário Filho, e a única vitória por lá nas últimas temporadas foi justamente na grande final da Libertadores 2020, quando o Palmeiras venceu o Santos por 1 a 0, ficando com o bicampeonato da América.

Caso não vença o Fluminense, o Palmeiras ainda terá mais duas chances de voltar a vencer no Maracanã ainda nessa temporada, uma vez que já encara o Flamengo nos próximos dias tanto pelas oitavas da Copa do Brasil como pelo Brasileirão.

Relembre os últimos jogos do Palmeiras no Maracanã:

Fluminense 1 x 0 Palmeiras (Brasileiro de 2018)

Flamengo 1 x 1 Palmeiras (Brasileiro de 2018)

Flamengo 3 x 0 Palmeiras (Brasileiro de 2019)

Fluminense 1 x 0 Palmeiras (Brasileiro de 2019)

Fluminense 1 x 1 Palmeiras (Brasileiro de 2020)

Palmeiras 1 x 0 Santos (Libertadores de 2020)

Flamengo 1 x 0 Palmeiras (Brasileiro de 2021)

Fluminense 2 x 1 Palmeiras (Brasileiro de 2021)

Flamengo 0 x 0 Palmeiras (Brasileiro de 2022)

Fluminense 1 x 1 Palmeiras (Brasileiro de 2022)

Vasco 2 x 2 Palmeiras (Brasileiro de 2023)

Fluminense 2 x 1 Palmeiras (Brasileiro de 2023)

Flamengo 3 x 0 Palmeiras (Brasileiro de 2023)