O Palmeiras descobriu, nesta quinta-feira (18), que o seu adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil será o Flamengo e viu sua agenda de agosto ficar ainda mais complicada. O Verdão enfrentará clássico, tabela complicada no Brasileirão e decisões de mata-mata.

O primeiro jogo da série de decisões do Palmeiras vai ser diante do próprio Flamengo, pela ida da Copa do Brasil, no Maracanã. A partida está marcada para a semana do dia 31 de julho.

Em sequência, o Verdão visita o Internacional, no Beira-Rio, pela 20ª rodada do Brasileirão. Depois, recebe o Flamengo pelo segundo jogo do mata-mata nacional e, no final de semana seguinte, visita o Rubro-Negro pelo Campeonato Brasileiro.

Finalizados os confrontos com a equipe carioca, o Alviverde encontrará outro time do Rio de Janeiro. Isso porque no dia 14 de agosto acontece a ida das oitavas de final da Libertadores, contra o Botafogo.

Após o primeiro duelo com o Glorioso, o Verdão recebe o São Paulo pelo Brasileirão e, em sequência, joga novamente contra o Botafogo pela Libertadores.

Confira a agenda de jogos do Palmeiras até as partidas pela Libertadores