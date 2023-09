Em uma partida de baixíssimo nível técnico, o Palmeiras arranjou um gol no fim do jogo e venceu o Goiás por 1 a 0, nesta sexta-feira, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Brasileirão. Em clima de "sextou", as equipes não apresentaram o mínimo para movimentar o placar na noite fria de São Paulo, mas Breno Lopes marcou para se tornar herói palmeirense.