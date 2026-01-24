Barros defende trabalho de Abel à frente do Palmeiras: 'Deu provas suficientes'

O diretor de futebol do Palmeiras, Anderson Barros, concedeu entrevista antes do clássico contra o São Paulo, na Arena Barueri, e voltou a defender o trabalho do técnico Abel Ferreira, que sofreu sua pior derrota à frente do clube na goleada diante do Novorizontino.

Para o dirigente, Abel e sua comissão técnica já deram "provas suficientes" de competência e capacidade para gerir o elenco alviverde e seguem alinhados ao principal objetivo da diretoria: a conquista de títulos.

- Estamos juntos desde 2020. O Abel já deu provas suficientes da sua competência e capacidade de liderança, não tenho dúvida. Já demos prova suficiente de que queremos vencer o tempo inteiro. É como o Abel pensa, a diretoria pensa, a presidência pensa. O Palmeiras não vai mudar isso - disse Barros, em entrevista à TNT.

Apesar de admitir o peso da derrota por 4 a 0 ainda no início da temporada, Anderson Barros afirmou que é um momento de mudança de chave para a sequência de jogos do clube na competição.

- É sempre muito doído uma derrota como foi, sempre vamos sentir. Até porque não estamos acostumados. É duro e difícil, precisamos passar por cima. Sabemos como o Palmeiras nos cobra e como o torcedor quer que estejamos prontos para vencer - completou.

O Palmeiras iniciou o Campeonato Paulista com três vitórias consecutivas, incluindo um triunfo no clássico contra o Santos. Na última rodada, no entanto, perdeu por quatro gols de diferença para o Novorizontino e viu o adversário ultrapassá-lo na tabela de classificação.

