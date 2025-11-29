LIMA, Peru - Um dos jogadores do Palmeiras mais abatidos com a derrota na final da Libertadores para o Flamengo por 1 a 0, neste sábado (29), em Lima, no Peru, era o lateral-esquerdo Joaquín Piquerez. Após a partida, que deu o tetracampeonato à equipe carioca, o jogador uruguaio falou sobre a frustração do revés no último jogo da competição.

-Tivemos uma implementação do jogo que não foi a melhor. Não conseguimos neutralizar o adversário do jeito que tínhamos treinado e isso dificultou muito para chegarmos ao gol - disse.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, consola Vitor Roque após perder título da Libertadores para o Flamengo (Foto: ERNESTO BENAVIDES / AFP)

Palmeiras enfrenta o Atlético-MG na quarta (3)

Piquerez comentou sobre a dificuldade da conquista do título do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras ocupa a segunda colocação no torneio, com 70 pontos. Cinco atrás do líder Flamengo, 75. De acordo com o lateral-esquerdo da equipe paulista é muito difícil que o time comandado por Abel Ferreira conquiste o Brasileirão deste ano.

- Sabemos que matematicamente conquistar seis pontos, estamos a cinco, é algo muito difícil da realidade. Mas a gente vai chegar amanhã (domingo, 30) a São Paulo e preparar o jogo - disse Piquerez já pensando no confronto diante do Atlético-MG, na próxima quarta-feira (3).

A delegação do Palmeiras desembarca no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, às 6h35 (de Brasília) deste domingo (30). A partir daí, o time inicia a preparação o confronto pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

