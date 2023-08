Lucas Moura é o terceiro reforço de peso confirmado pelo São Paulo nesta temporada. Antes do retorno do atacante, o Tricolor anunciou James Rodríguez, que se apresentou oficialmente na última terça-feira (1), e Alexandre Pato. A equipe de Dorival Júnior poderá contar com as contratações para sequência da Copa do Brasil, da Copa Sul-Americana e do Brasileirão.