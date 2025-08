O Vitória jogou bem contra o Palmeiras na noite deste domingo, estava com jogo na mão ao abrir 2 a 0, mas deixou os três pontos escaparem na reta final ao sofrer o empate. Esse, inclusive, é um cenário que se repetiu algumas vezes sob o comando de Fábio Carille, mas, de acordo com o treinador, a atuação do Rubro-Negro diante do Verdão foi a melhor sob seu comando.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

— Não sei se foi o melhor da temporada, mas, dos meus jogos, com certeza foi. Envolvemos, trocamos passes, agredimos. Faltou um pouco mais de confiança. Precisamos terminar melhor as jogadas. Precisamos passar confiança para que eles possam tomar as melhores decisões - afirmou Carille, em entrevista coletiva depois da partida entre Vitória e Palmeiras.

O treinador também destacou a evolução do Vitória durante seu trabalho e citou o empate contra o Mirassol, pela 17ª rodada. Vale lembrar que o Leão chegou a cinco jogos de invencibilidade no Brasileirão, com quatro empates e uma vitória.

continua após a publicidade

— Vamos entregar muita dedicação dentro de campo, muito trabalho, não quero jogador trotando em campo, sendo passivo na marcação. A gente veio de um jogo bom contra o Mirassol em um campo muito difícil de jogar. Então acho que nos dois últimos jogos já mostramos evolução.

Carille em entrevista coletiva depois do jogo contra o Palmeiras (Foto: reprodução / TV Vitória)

Romarinho ainda sem estrear pelo Vitória

Uma das esperanças para o torcedor do Vitória nesta partida contra o Palmeiras era ver a estreia de Romarinho, carrasco do time paulista quando atuou pelo Corinthians. O novo camisa 7, no entanto, nem saiu do banco de reservas.

continua após a publicidade

— Estava na programação ele jogar hoje, mas a lesão do Raúl [Cáceres] mudou os planos. Muitos jogadores pediram para sair no segundo tempo.

— Estou muito satisfeito com o grupo que eu tenho. A disputa para ver quem vai ser titular é entre eles. Alguns jogadores precisam evoluir fisicamente. Aitor, Ismael e Romarinho não jogam há 70 dias. Hoje eu perdi uma mudança com a lesão do Raúl [Cáceres] no primeiro tempo. Acho que a gente ia sofrer na marcação se o Romarinho entrasse dessa forma, buscando sua melhor forma — completou.

O Vitória agora tem mais uma semana de treinos antes de enfrentar o São Paulo no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 19ª rodada do Brasileirão.