O Botafogo perdeu para o Cruzeiro, por 2 a 0, no Estádio Nilton Santos. A partida pelo Brasileirão marcou a estreia de Danilo, ex-Palmeiras, contratado por 22 milhões de euros. O volante entrou no final do jogo e somou seus primeiros minutos com a gloriosa camisa.

Com o resultado deste domingo (3), o Botafogo de Davide Ancelotti caiu para a sétima colocação do Campeonato Brasileiro. O embalado Cruzeiro de Leonardo Jardim, por sua vez, assumiu a vice-liderança da competição.

Em campo pela primeira vez no Brasileirão após passagem pelo Palmeiras, Danilo entrou e foi bem participativo na construção de jogadas do Botafogo. Veja as opiniões dos torcedores sobre a estreia do jogador abaixo.

Danilo, ex-Palmeiras, em sua estreia pelo Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Veja opiniões da torcida do Botafogo sobre a estreia de Danilo, ex-Palmeiras

Como foi o jogo

O Cruzeiro venceu o Botafogo por 2 a 0, neste domingo (3), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo marcou a estreia de Danilo, ex-Palmeiras, com a camisa do Botafogo. Com a vitória, a Raposa, que não vencia havia duas rodadas, chegou aos 37 pontos. Assim, a equipe está em segundo lugar no Brasileirão com a mesma pontuação do líder Flamengo, mas com um jogo a mais e atrás no saldo de gols. Os gols da partida foram marcados por Christian e Matheus Pereira, ainda no primeiro tempo.

Depois de um início disputado, equilibrado e com poucas chances de gol, o Cruzeiro passou a mandar no jogo a partir dos 20 minutos. A equipe celeste já havia finalizado algumas vezes quando, aos 22 minutos, abriu o placar. O lance começou numa reposição errada do goleiro John. Matheus Pereira rolou para Kaiki cruzar e Christian escorar para o alto das redes.

Aos 31 minutos, o árbitro Matheus Candançan marcou pênalti de Lucas Romero em Artur. O VAR chamou e, após revisão do lance, o árbitro de campo voltou atrás na marcação. E, aos 40 minutos, o Cruzeiro ampliou. Kaio Jorge arrancou do campo defensivo e, na área, rolou para o meio, para Matheus Pereira finalizar no alto do gol.

O Botafogo voltou com mais disposição para o segundo tempo e, logo aos 4 minutos, Artur, de puxeta, quase diminuiu o placar. A pressão aumentou a partir dos 14 minutos, com a entrada de Cuiabano, Newton e Joaquín Corrêa. O goleiro Cássio apareceu bem em uma cabeça de Barboza, mas o lance mais perigoso do Botafogo foi aos 24 minutos, quando Savarino, na meia-lua, tocou à esquerda do goleiro cruzeirense. As duas equipes ainda criaram boas jogadas, depois da entrada de Danilo, ex-Palmeiras, mas o placar não se alterou mais.