O Vitória saiu com um empate amargo do Barradão no último domingo, pela 18ª rodada do Brasileirão. Depois de abrir 2 a 0 com Renato Kayzer e Erick, o Rubro-Negro viu o Palmeiras reagir e empatar o jogo na reta final. O cenário, inclusive, começou a mudar a partir dos 22 minutos do segundo tempo, quando Sosa sofreu um pênalti que dividiu opiniões entre os atletas. Piquerez cobrou com precisão e deu início à remontada do Verdão.

Em entrevista na zona mista depois do confronto, Renato Kayzer, o autor do primeiro gol rubro-negro, ainda na etapa inicial, criticou muito a arbitragem comandada por Davi De Oliveira Lacerda.

— Depois que agente fez o segundo gol, tínhamos que ter ficado mais postados em campo. Em um descuido acabamos fazendo um pênalti, não sei se realmente foi, mas o juiz estava com uma vontade de dar um pênalti que eu vou te contar, viu. Tem medo do Abel bater neles, o Abel não vai agredir ninguém. Tudo medo do cara. Mas futebol é assim mesmo, só nos resta levantar a cabeça — desabafou em relação ao árbitro de Vitória x Palmeiras.

Renato Kayzer em Vitória x Palmeiras; atacante criticou muito o árbitro do jogo (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Falhas do Vitória custam caro

Pela terceira vez em seis jogos de Fábio Carille no comando do Vitória, o time sofre um gol na reta final. Isso já tem virado um padrão que assusta os torcedores a cada partida. Depois de Internacional e Sport, o cenário voltou a se repetir no último domingo, quando o Rubro-Negro deixou Piquerez, de pênalti, e Flaco López marcarem já no segundo tempo.

Renato Kayzer deu a partida como dois pontos perdidos, mas também destacou a dificuldade do desafio diante do Palmeiras.

— Faltou segurar mais a bola, ficar um pouco mais com ela. A gente fez um bom jogo, é difícil fazer dois gols contra o Palmeiras, não é todo time que consegue. É uma equipe bem postada. Sabíamos da qualidade do time deles, mas acabamos aceitando.

continua após a publicidade

— São dois pontos perdidos, mas também temos que valorizar a pontuação. Estamos fora da zona de perigo [rebaixamento], mas esses pontos que a gente deixa escapar daqui a pouco começam a fazer falta — ponderou.

O Vitória, inclusive, fecha o primeiro turno às 18h30 do próximo sábado (horário de Brasília), quando enfrenta o São Paulo, no Morumbis.