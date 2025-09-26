Jornalista aponta equipes com mais tradição que o Palmeiras na Libertadores; confira

Com a classificação do Palmeiras contra o River Plate, pelas quartas de final da Libertadores, a equipe comandada por Abel Ferreira vai disputar a sexta semifinal nos últimos oito anos. Diante disso, o jornalista Bruno Vicari, da ESPN, decidiu eleger os clubes com mais tradição que o Verdão na competição sul-americana.

Para ele, apenas Independiente, Boca Juniors e Peñarol tem mais tradição que o Palmeiras na Libertadores. Segundo Bruno Vicari, gigantes brasileiros como Flamengo, São Paulo, Grêmio, Vasco, Corinthians e Santos têm menos tradição que o Verdão, em toda a história da competição sul-americana. Confira abaixo.

Após divulgar sua opinião, Bruno Vicari foi bastante contestado nas redes sociais, em especial por torcedores dos clubes nos quais estavam na prateleira de “menos tradição”. Em resposta, o jornalista afirmou que Palmeiras, São Paulo, Grêmio e Santos são as camisas mais pesadas do futebol brasileiro na Libertadores. Caso tenha que desempatar, ele fica com o Verdão pelo números na competição. Confira.

Palmeiras garante bolada com classificação na Libertadores

Apenas por passar de fase, o Palmeiras já garantiu 5,95 milhões de dólares (R$ 42,7 milhões). No entanto, cada vitória no campeonato garante mais 330 mil dólares (R$ 1,7 milhão). Como o Palmeiras venceu todas as partidas na competição até agora, são mais R$ 17,6 milhões aos cofres do Verde. Logo, até agora, a equipe de Leila Pereira já faturou aproximadamente R$ 58 milhões.

Quanto cada fase da competição paga?

Fase de Grupos: 3 milhões de dólares (R$ 17 milhões) / (+ 330 mil dólares, ou R$ 1,7 milhão, por vitória)

Oitavas de final: 1,25 milhão de dólares (R$ 7,1 milhões)

Quartas de final: 1,7 milhão de dólares (R$ 9,2 milhões)

Semifinal: 2,3 milhões de dólares (R$ 12,5 milhões)

Vice-campeão: 7 milhões de dólares (R$ 38,2 milhões)