Arias celebra primeiro gol e cobra eficiência do Palmeiras: 'Matar o jogo antes'

Jhon Arias marcou seu primeiro gol pelo Palmeiras na vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo, na noite desta quarta-feira, no Allianz Parque, resultado que fez o clube paulista chegar à quinta vitória em sete rodadas do Campeonato Brasileiro.

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Aos seis minutos do segundo tempo, Arias aproveitou falha defensiva da equipe carioca e finalizou rasteiro, com força, no canto esquerdo do goleiro Raul. Antes, Allan havia aberto o placar, enquanto Danilo reviveu a lei do ex ao descontar para o Botafogo, que atuou em desvantagem numérica após a expulsão de Medina.

- Agradecer a Deus pelo dia de hoje, meu primeiro gol com essa camisa, é sempre marcante, ainda mais diante de um bom resultado como é o Botafogo, um jogo difícil. No final a gente sofreu mais do que deveríamos sofrer, mas feliz porque cumprimos nosso objetivo, agora é melhorar no que faltou, que foi matar o jogo antes, mas feliz pelo meu primeiro - disse o colombiano, em entevista ainda no gramado do Allianz Parque.

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Além de marcar pela primeira vez, Jhon Arias sofreu a falta que resultou na expulsão de Medina, nos instantes finais da primeira etapa. O colombiano partia em liberdade após ser acionado por Mauricio e foi derrubado com um carrinho por trás, lance que levou o árbitro Rafael Klein a apresentar o cartão vermelho.

Com a vitória, o Palmeiras chegou aos mesmos 16 pontos do São Paulo e aguarda o término da rodada para saber se retornará à liderança do Brasileirão.

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Jho Arias comemora seu gol do Palmeiras na vitória sobre o Botafogo por 2 a 1 (Foto: Caio Damasceno/MyPhoto Press/Gazeta Press)

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