O árbitro já apitou dois jogos do Verdão, sendo uma neste ano. Matonte foi o juiz da vitória do Palmeiras por 3 a 0 diante do Cerro Porteño-PAR, no Paraguai. No duelo, o uruguaio expulsou Richard Ríos no segundo tempo da partida após o volante sofrer falta e acertar o rosto de Cardozo Lucena. O cartão vermelho gerou polêmica, visto que muitos palmeirenses entenderam que o árbitro exagerou ao expulsar Ríos.