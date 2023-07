A última vez que eles balançaram a rede no Brasileirão, coincidentemente, foi no mesmo jogo, diante do Coritiba, no Allianz Parque, no dia 4 de junho. A vitória por 3 a 1 teve dois gols de Rony e um de Artur. Lá se vão quase dois meses sem a contribuição deles, seja por isso ou não, o time vem oscilação desde então.