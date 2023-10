O Palmeiras superou o Coritiba por 2 a 0, em jogo válido pela 28ª rodada do Brasileirão, e encerrou uma sequência negativa de quatro derrotas consecutivas na competição. Os gols do Verdão foram marcados por Gustavo Gómez e Piquerez, ambos no primeiro tempo e após jogadas de escanteio. Com Abel Ferreira suspenso, o auxíliar técnico do Palmeiras, Vitor Castanheira, foi designado para conceder a entrevista coletiva pós-jogo no Estádio Couto Pereira. Veja no player acima a entrevista do auxíliar de Abel No Palmeiras.