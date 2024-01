Acompanhe a entrevista coletiva de apresentação de Caio Paulista, no Palmeiras. Caio chega ao Alviverde após passagem pelo rival, São Paulo. O atacante de origem - que passou a atuar como lateral - participou da campanha que culminou no título da Copa do Brasil para o Tricolor Paulista. A saída do jogador foi conturbada, uma vez que Caio tinha sua permanência no clube encaminhada.