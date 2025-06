AO VIVO: acompanhe o sábado (21) do Palmeiras direto dos EUA

NOVA JERSEY (EUA) - O Palmeiras entra em campo na segunda-feira (23) para enfrentar o Inter Miami pela terceira e última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. A equipe jogará pela primeira vez fora do MetLife Stadium, em Nova Jersey, e vai ao Hard Rock Stadium, em Miami, na Flórida.

O alviverde pode selar sua classificação às oitavas de final da competição e se manter na liderança do Grupo A. A equipe comandada por Abel Ferreira tem quatro pontos somados, mesma pontuação do Inter Miami de Lionel Messi, que empatou na estreia com o Al-Ahly e venceu o Porto de virada na rodada anterior.

Até o dia do jogo, o Palmeiras fará mais dois treinamentos em Greensboro, na Carolina do Norte, onde montou sua base para a competição, e viajava para Miami no domingo (22), véspera do dia da partida. O técnico Abel Ferreira dará uma coletiva de imprensa ates do duelo.

O confronto entre Palmeiras e Inter Miami pelo Mundial de Clubes, na próxima segunda-feira (23), não será apenas um duelo entre dois times em busca da classificação, mas também um encontro simbólico entre presente e futuro, representado por Lionel Messi e Estêvão. De um lado está o consagrado camisa 10 argentino, multicampeão e oito vezes eleito o melhor jogador do mundo. Do outro, uma das maiores promessas do futebol brasileiro, e que já carregou no apelido a comparação com o ídolo que enfrentará pela primeira vez em uma competição oficial. Leia aqui a matéria completa.

Palmeiras realiza penúltimo treino em Greensboro antes de enfrentar o Inter Miami

O sábado do elenco palmeirense abre com um treino às 10h na Universidade da Carolina do Norte (UNC), que recebe o time paulista durante a disputa da primeira fase. A atividade, assim como outras atividades comandadas por Abel Ferreira, terá 15 minutos abertos para o acesso e registro da imprensa no loca. Mais tarde, às 16h, o Palmeiras volta a treinar em uma segunda sessão de treinos, dessa vez com o acesso fechado.

Desfalque no meio-campo

Abel usará os treinos deste fim de semana para testar uma possível mudança na equipe, mais especificamente no meio-campo. Isso porque o volante Aníbal Moreno sofreu um edema na coxa direita e virou dúvida para a partida decisiva. Neste sábado (21), o jogador será reavaliado pelo departamento médico do Palmeiras para entender se há condições, ou não, de utilizar o camisa 5 contra o Inter Miami.

A lesão aconteceu aos 21 minutos do segundo tempo na vitória por 2 a 0 sobre o Al Ahly, na última quinta-feira, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Elogios de Renato Gaúcho a Abel Ferreira

O treinador do Fluminense, Renato Gaúcho, falou sobre o potencial de Abel Ferreira e dos outros técnicos dos times brasileiros que estão neste Mundial de Clubes. O comandante do tricolor carioca afirmou que é preciso valorizar a força dos times nacionais nesta competição.

- Eu acho que a gente tem que valorizar o que o Abel veio fazer com o Palmeiras, o Felipe Luiz veio fazer com o Flamengo, e o meu xará Renato vem fazer com o Botafogo. Ah, o futebol brasileiro não pode pedir forças como o futebol europeu. Se vem pra cá, por que? "Ah, o futebol europeu que tá votando na Guarda das Velhas", isso não existe - disse o técnico.