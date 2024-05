Antes de deixar o Palmeiras, Endrick prepara presente especial para funcionários do clube

Endrick vive semana de despedida no Palmeiras (Foto: Divulgação)







Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 26/05/2024 - 13:13 • São Paulo

Dias antes do seu último jogo pelo Palmeiras e de se apresentar à Seleção Brasileira, o atacante Endrick vai presentear os funcionários que trabalham na Academia de Futebol.

Mais de 300 camisas oficiais do Verdão serão entregues, com um patch especial, como os que os clubes usam após conquistar titulos importantes, mas com seu nome, foto e autógrafo - que as deixarão únicas.

A entrega das camisas acontecerá nessa próxima semana, antes do duelo diante do San Lorenzo, que deve marcar a despedida de Endrick do Allianz Parque e também da torcida do Palmeiras.

"Foram muitas pessoas torcendo por mim e me ajudando no clube nesses anos, e queria deixar algo único, especial para elas, que só eles tivessem, e daí surgiu a ideia do patch. Foi o jeito que encontrei de mostrar para todos que eles, como minha família, são também campeões para mim", disse o jogador.

Endrick deixará o Palmeiras com 82 jogos, 21 gols e cinco títulos conquistados (dois Brasileiros, dois Paulistas e uma Supercopa).