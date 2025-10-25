Aníbal Moreno será desfalque do Palmeiras contra o Cruzeiro; veja provável escalação

O Palmeiras deu sequência na tarde deste sábado (25), na Academia de Futebol, à preparação para o confronto contra o Cruzeiro, marcado para este domingo (26), às 20h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco ainda realizará mais uma atividade sob o comando de Abel Ferreira de ajustes táticos e estratégicos antes do jogo.

Os jogadores foram a campo e realizaram atividades técnicas e táticas com objetivos específicos determinados pela comissão. Na parte final, houve ainda um descontraído recreativo. Paulinho, Lucas Evangelista, Weverton e Aníbal Moreno cumpriram cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance.

Sem o volante argentino, o Palmeiras deve ter: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Jefté; Emiliano Martínez (Fuchs), Andreas Pereira (Raphael Veiga), Felipe Anderson e Mauricio; Flaco López e Vitor Roque.

O Verdão é o atual líder do Brasileirão com 61 pontos, mesma pontuação do Flamengo, que entra em campo ainda hoje para encarar o Fortaleza, e registra na atual temporada a sua melhor campanha na era dos pontos corridos. Nos quatro anos em que se sagrou campeão, com essa mesma quantidade de partidas, somou 57 pontos em 2016, 56 em 2018, 60 em 2022 e 47 em 2023.

Desfalques do Palmeiras contra o Cruzeiro

O volante Aníbal Moreno, com edema na panturrilha, e o goleiro Weverton, com fissura na mão, estão fora deste confronto por problemas médicos, enquanto o lateral-esquerdo Piquerez cumpre suspensão automática e também será desfalque para a comissão técnica.

