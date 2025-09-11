Andreas Pereira foi apresentado oficialmente pelo Palmeiras nesta quinta-feira (11), na Academia de Futebol, e falou abertamente sobre a falha no segundo gol dos paulistas contra o Flamengo, que culminou no título da Libertadores em 2021.

O meio-campista tratou de colocar um ponto final na história antes mesmo de realizar sua estreia com a camisa alviverde. Para Andreas, este é o momento de iniciar uma nova trajetória no futebol brasileiro, mirar títulos ainda em 2025 e, finalmente, conquistar uma vaga entre os convocados da Seleção Brasileira para a próxima Copa do Mundo.

- Não, acho que o que aconteceu ficou no passado pra mim. Cheguei aqui neste grande clube e quero escrever minha história a partir do próximo jogo. Quero construir uma bela trajetória, ter muito sucesso aqui com muitos títulos daqui pra frente. Então, pra mim, isso é o mais importante. Espero poder ficar aqui o máximo de tempo possível e ser vencedor por muito tempo - afirmou o meio-campista de forma sincera.

- O que aconteceu no passado já passou. Essas são coisas normais, provocações de torcida. Eu sou profissional e não dou muita atenção a essas coisas. Estou focado aqui desde o primeiro dia, tentando me adaptar o mais rápido possível para fazer o meu melhor dentro de campo. Por isso, não me preocupo muito com isso. Quero mostrar meu futebol para a torcida do Palmeiras, fazendo gols, dando assistências e ajudando a ganhar jogos, que para mim é o mais importante - completou.

Regularizado no BID, o meia afirmou estar 100% fisicamente e projetou sua estreia no próximo sábado, diante da torcida, quando o Palmeiras recebe o Internacional, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

- Estou um pouco ansioso. Como você disse, eu cheguei aqui, fui pra seleção e tive só dois treinos com elenco, mas não vejo a hora de ter meus primeiros minutos, de estar com a torcida, de estar em campo, então tô um pouco ansioso - finalizou.

Andreas Pereira, novo reforço do Palmeiras, ao lado da presidente Leila Pereira (Foto: Vitor Palhares)

Contratações do Palmeiras para 2025

Carlos Miguel (goleiro) Khellven (lateral-direito) Micael (zagueiro) Bruno Fuchs (zagueiro)* Jefté (lateral-esquerdo) Lucas Evangelista (meia) Emiliano Martínez (meia) Andreas Pereira (meia) Paulinho (atacante) Facundo Torres (atacante) Ramón Sosa (atacante) Vitor Roque (atacante)

Bruno Fuchs foi emprestado pelo Atlético-MG ao Palmeiras até o fim da temporada.