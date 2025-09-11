Andreas espanta erro pelo Flamengo e aponta missão no Palmeiras: ‘Muitos títulos’
Meio-campista foi apresentado oficialmente na tarde desta quinta-feira (11)
Andreas Pereira foi apresentado oficialmente pelo Palmeiras nesta quinta-feira (11), na Academia de Futebol, e falou abertamente sobre a falha no segundo gol dos paulistas contra o Flamengo, que culminou no título da Libertadores em 2021.
O meio-campista tratou de colocar um ponto final na história antes mesmo de realizar sua estreia com a camisa alviverde. Para Andreas, este é o momento de iniciar uma nova trajetória no futebol brasileiro, mirar títulos ainda em 2025 e, finalmente, conquistar uma vaga entre os convocados da Seleção Brasileira para a próxima Copa do Mundo.
- Não, acho que o que aconteceu ficou no passado pra mim. Cheguei aqui neste grande clube e quero escrever minha história a partir do próximo jogo. Quero construir uma bela trajetória, ter muito sucesso aqui com muitos títulos daqui pra frente. Então, pra mim, isso é o mais importante. Espero poder ficar aqui o máximo de tempo possível e ser vencedor por muito tempo - afirmou o meio-campista de forma sincera.
- O que aconteceu no passado já passou. Essas são coisas normais, provocações de torcida. Eu sou profissional e não dou muita atenção a essas coisas. Estou focado aqui desde o primeiro dia, tentando me adaptar o mais rápido possível para fazer o meu melhor dentro de campo. Por isso, não me preocupo muito com isso. Quero mostrar meu futebol para a torcida do Palmeiras, fazendo gols, dando assistências e ajudando a ganhar jogos, que para mim é o mais importante - completou.
Regularizado no BID, o meia afirmou estar 100% fisicamente e projetou sua estreia no próximo sábado, diante da torcida, quando o Palmeiras recebe o Internacional, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.
- Estou um pouco ansioso. Como você disse, eu cheguei aqui, fui pra seleção e tive só dois treinos com elenco, mas não vejo a hora de ter meus primeiros minutos, de estar com a torcida, de estar em campo, então tô um pouco ansioso - finalizou.
Contratações do Palmeiras para 2025
- Carlos Miguel (goleiro)
- Khellven (lateral-direito)
- Micael (zagueiro)
- Bruno Fuchs (zagueiro)*
- Jefté (lateral-esquerdo)
- Lucas Evangelista (meia)
- Emiliano Martínez (meia)
- Andreas Pereira (meia)
- Paulinho (atacante)
- Facundo Torres (atacante)
- Ramón Sosa (atacante)
- Vitor Roque (atacante)
Bruno Fuchs foi emprestado pelo Atlético-MG ao Palmeiras até o fim da temporada.
