Andreas espanta erro pelo Flamengo e aponta missão no Palmeiras: ‘Muitos títulos’

Meio-campista foi apresentado oficialmente na tarde desta quinta-feira (11)

imagem cameraAndreas Pereira, novo reforço do Palmeiras (Foto: Werner Flister)
Vitor Coelho Palhares
São Paulo (SP)
Dia 11/09/2025
15:03
  • Matéria
  • Mais Notícias

Andreas Pereira foi apresentado oficialmente pelo Palmeiras nesta quinta-feira (11), na Academia de Futebol, e falou abertamente sobre a falha no segundo gol dos paulistas contra o Flamengo, que culminou no título da Libertadores em 2021.

O meio-campista tratou de colocar um ponto final na história antes mesmo de realizar sua estreia com a camisa alviverde. Para Andreas, este é o momento de iniciar uma nova trajetória no futebol brasileiro, mirar títulos ainda em 2025 e, finalmente, conquistar uma vaga entre os convocados da Seleção Brasileira para a próxima Copa do Mundo.

- Não, acho que o que aconteceu ficou no passado pra mim. Cheguei aqui neste grande clube e quero escrever minha história a partir do próximo jogo. Quero construir uma bela trajetória, ter muito sucesso aqui com muitos títulos daqui pra frente. Então, pra mim, isso é o mais importante. Espero poder ficar aqui o máximo de tempo possível e ser vencedor por muito tempo - afirmou o meio-campista de forma sincera.

- O que aconteceu no passado já passou. Essas são coisas normais, provocações de torcida. Eu sou profissional e não dou muita atenção a essas coisas. Estou focado aqui desde o primeiro dia, tentando me adaptar o mais rápido possível para fazer o meu melhor dentro de campo. Por isso, não me preocupo muito com isso. Quero mostrar meu futebol para a torcida do Palmeiras, fazendo gols, dando assistências e ajudando a ganhar jogos, que para mim é o mais importante - completou.

Regularizado no BID, o meia afirmou estar 100% fisicamente e projetou sua estreia no próximo sábado, diante da torcida, quando o Palmeiras recebe o Internacional, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

- Estou um pouco ansioso. Como você disse, eu cheguei aqui, fui pra seleção e tive só dois treinos com elenco, mas não vejo a hora de ter meus primeiros minutos, de estar com a torcida, de estar em campo, então tô um pouco ansioso - finalizou.

Andreas Pereira, novo reforço do Palmeiras, ao lado da presidente Leila Pereira (Foto: Vitor Palhares)

Contratações do Palmeiras para 2025

  1. Carlos Miguel (goleiro)
  2. Khellven (lateral-direito)
  3. Micael (zagueiro)
  4. Bruno Fuchs (zagueiro)*
  5. Jefté (lateral-esquerdo)
  6. Lucas Evangelista (meia)
  7. Emiliano Martínez (meia)
  8. Andreas Pereira (meia)
  9. Paulinho (atacante)
  10. Facundo Torres (atacante)
  11. Ramón Sosa (atacante)
  12. Vitor Roque (atacante)

Bruno Fuchs foi emprestado pelo Atlético-MG ao Palmeiras até o fim da temporada.

