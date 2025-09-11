‘Tia’ Leila comemora anúncio de Andreas Pereira e revela trote na Seleção

Presente na coletiva de apresentação de Andreas Pereira como novo reforço do Palmeiras, Leila Pereira concedeu um breve pronunciamento na Academia de Futebol e aproveitou para brincar com o fato de ambos compartilharem o mesmo sobrenome.

Desejo antigo da diretoria, Andreas custou 10 milhões de euros aos cofres do clube paulista e assinou contrato válido até dezembro de 2028. A dupla já havia se encontrado anteriormente, quando a mandatária atuou como chefe de delegação da Seleção Brasileira.

- Com o nosso ambiente acolhedor, tenho plena confiança de que você continuará brilhando. Aqui é Leila Pereira e Andreas Pereira. Nós somos uma família. Ele até me chama de tia Leila - afirmou a presidente em tom de brincadeira.

- A última vez que estive com esse grande atleta foi quando fui chefe de delegação da Seleção Brasileira, em uma viagem à Inglaterra e à Espanha. Tive o prazer de estar com o Andreas na Seleção - completou.

Antes da apresentação do novo camisa 8, Leila Pereira revelou que foi alvo de um trote, como todos os novatos convocados para a Seleção. Na ocasião, chegou a cantar a música "Emoções" ao lado de Andreas.

Na ocasião, tive que cantar 'Emoções'. E eu e o Andreas cantamos juntos. Andreas, tenho certeza de que você nos ajudará a viver emoções extremamente gratificantes (...) Mas, falando sério, Andreas, acho que você vai ser muito feliz aqui na Academia de Futebol. É um ambiente leve, saudável, e é por isso que nós somos uma família - finalizou.

Antigo sonho de Leila Pereira, Andreas foi anunciado como novo jogador do Palmeiras nesta quinta-feira (11) (Foto: Werner Flister)

Andreas Pereira está regularizado no BID da CBF e apto para realizar sua estreia com a camisa do novo clube. Após a pausa para a Data Fifa, o Palmeiras retorna aos gramados no sábado (13), quando enfrenta o Internacional, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro