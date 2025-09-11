Palmeiras tem elenco completo para preparação contra o Inter; veja escalação

O Palmeiras deu sequência, na manhã desta quinta-feira (11), à preparação para o duelo contra o Internacional, no próximo sábado (13), pelo Campeonato Brasileiro. Com o fim da Data Fifa, Abel Ferreira teve à disposição os seis jogadores convocados durante o período.

Os meias Mauricio e Raphael Veiga, recuperados de problemas físicos, também participaram integralmente do treinamento. Após ativação no Centro de Excelência e aquecimento, a primeira atividade do dia foi técnica, com um trabalho de 11 contra 11 em campo reduzido, com ênfases específicas e táticas.

Na sequência, o elenco realizou um treino voltado para construção de jogadas, movimentações, posicionamento e finalizações. Após cirurgia na perna, Paulinho seguiu cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance (NSP).

Atual terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, com 43 pontos, o Verdão ostenta a maior sequência invicta da competição no momento, sendo o único time que está há nove jogos sem perder. Além disso, divide com o São Paulo a melhor série de vitórias como mandante, com quatro triunfos consecutivos.

Piquerez e Facundo Torres participam de treinamento do Palmeiras na Academia de Futebol (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Provável escalação do Palmeiras

Com isso, uma provável escalaçao do Palmeiras tem: Weverton; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista (Andreas Pereira) e Mauricio; Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque.

Palmeiras e Internacional se enfrentam neste sábado (13), no Allianz Parque, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto marca o retorno do Alviverde aos gramados após a pausa para a Data Fifa.

Andreas pode realizar sua estreia pelo novo clube

Apresentado oficialmente nesta quinta-feira (11) na Academia de Futebol, Andreas Pereira está registrado no BID da CBF e apto para realizar seu primeiro compromisso com a camisa do Palmeiras. Antigo sonho da diretoria, o meia foi contratado junto ao Fulham, da Inglaterra, por 10 milhões de euros fixos.

Andreas chega para suprir a lacuna deixada por Richard Ríos, transferirdo para o Benfica, de Portugal, ao término do Mundial de Clubes. No elenco, terá a concorrência de Lucas Evangelista na posição.