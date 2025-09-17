menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Torcedores enlouquecem com início de River Plate x Palmeiras: ‘Baile’

Equipes se enfrentam pelas quartas de final da Libertadores

Gustavo Gómez comemora seu gol no jogo do Palmeiras contra o River Plate pelas quartas da Libertadores
imagem cameraGustavo Gómez comemora seu gol no jogo do Palmeiras contra o River Plate pelas quartas da Libertadores (Photo by Juan MABROMATA / AFP)
418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/09/2025
22:32
  • Matéria
  • Mais Notícias

O primeiro tempo da partida entre River Plate e Palmeiras, desta quarta-feira (17), no Estádio Mâs Monumental, foi marcado por um amplo domínio do time de Abel Ferreira. Durante os 45 minutos iniciais, o Alviverde abriu 2 a 0 no placar.

O zagueiro Gustavo Gómez foi o primeiro a balançar as redes. O cronômetro marcava 8 minutos, quando o camisa 15 subiu mais que a defesa do River Plate, em uma cobrança de escanteio, para cabecear firme e marcar.

Posteriormente, foi a vez de Vitor Roque ampliar a vantagem do Palmeiras. Aos 40 minutos, o camisa 9 recebeu um passe açucarado de Flaco López na área. O atacante aproveitou a saída do goleiro Armani para com categoria finalizar para o fundo do gol.

Nas redes sociais, os torcedores foram à loucura com o domínio Alviverde nos primeiros minutos do confronto contra a equipe argentina. Veja a repercussão abaixo:

Torcedor do Palmeiras vibra com primeiro tempo contra o River Plate (Foto: Reprodução)
Torcedor do Palmeiras vibra com primeiro tempo contra o River Plate (Foto: Reprodução)
Reação de torcedor em River Plate x Palmeiras (Foto: Reprodução)
Reação de torcedor em River Plate x Palmeiras (Foto: Reprodução)
Torcedor reage a primeiro tempo do Palmeiras contra o River Plate (Foto: Reprodução)
Torcedor reage a primeiro tempo do Palmeiras contra o River Plate (Foto: Reprodução)
Reação de torcedor do Palmeiras após primeiro tempo contra o River Plate (Foto: Reprodução)
Reação de torcedor do Palmeiras após primeiro tempo contra o River Plate (Foto: Reprodução)
Análise de torcedor em River Plate x Palmeiras (Foto: Reprodução)
Análise de torcedor em River Plate x Palmeiras (Foto: Reprodução)
Reação de torcedor diante do primeiro tempo de River Plate x Palmeiras (Foto: Reprodução)
Reação de torcedor diante do primeiro tempo de River Plate x Palmeiras (Foto: Reprodução)

