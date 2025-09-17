Torcedores enlouquecem com início de River Plate x Palmeiras: ‘Baile’
Equipes se enfrentam pelas quartas de final da Libertadores
O primeiro tempo da partida entre River Plate e Palmeiras, desta quarta-feira (17), no Estádio Mâs Monumental, foi marcado por um amplo domínio do time de Abel Ferreira. Durante os 45 minutos iniciais, o Alviverde abriu 2 a 0 no placar.
O zagueiro Gustavo Gómez foi o primeiro a balançar as redes. O cronômetro marcava 8 minutos, quando o camisa 15 subiu mais que a defesa do River Plate, em uma cobrança de escanteio, para cabecear firme e marcar.
Posteriormente, foi a vez de Vitor Roque ampliar a vantagem do Palmeiras. Aos 40 minutos, o camisa 9 recebeu um passe açucarado de Flaco López na área. O atacante aproveitou a saída do goleiro Armani para com categoria finalizar para o fundo do gol.
Nas redes sociais, os torcedores foram à loucura com o domínio Alviverde nos primeiros minutos do confronto contra a equipe argentina. Veja a repercussão abaixo:
