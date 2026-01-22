Andreas e Vitor Roque treinam sem restrições e devem reforçar o Palmeiras no clássico

O Palmeiras seguiu preparação para o clássico contra o São Paulo, na Academia de Futebol, e deve ter novidades para o confronto do próximo sábado (24), na Arena Barueri, pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

Em fase final de transição física, Andreas Pereira participou normalmente dos treinamentos com o grupo e tem boas chances de ser relacionado para a partida, seja entre os titulares ou como opção no banco. No clássico contra o Santos, o meia sofreu uma lesão no ombro ainda nos minutos iniciais e precisou ser substituído. Desde então, passou por tratamento com menbros do departamento médico e recebeu liberação para treinar sem limitações.

Vitor Roque, por sua vez, foi liberado no início desta semana. A tendência é que o atacante, camisa 9, comece como titular no Palmeiras, que marcou apenas três gols nas quatro primeiras partidas do torneio estadual.

Durante os treinamentos desta quinta-feira, a comissão de Abel Ferreira conduziu trabalhos técnicos voltados à construção de jogadas e dinâmicas específicas. Em seguida, os jogadores participaram de atividades de 11 contra 11 em campo reduzido, com ênfase tática em marcações, saídas de bola e movimentações.

A tendência é que Abel escale o que tem de melhor para a partida diante do São Paulo, após a goleada sofrida para o Novorizontino, por 4 a 0. Atualmente, o Palmeiras ocupa a terceira colocação na tabela, atrás do rival e do líder Red Bull Bragantino.

No Campeonato Paulista, o Palmeiras está invicto há cinco jogos contra o São Paulo, desde a goleada por 4 a 0 na final de 2022, com três empates e uma vitória recente. Trata-se da quarta maior série de invencibilidade do clube sobre o rival no torneio, atrás apenas dos períodos de agosto de 1965 a dezembro de 1967 (seis jogos), de maio de 1972 a novembro de 1974 (seis jogos) e de fevereiro de 2010 a janeiro de 2020 (13 jogos).

Vitor Roque durante treinamento do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Palmeiras e São Paulo se enfrentam no próximo sábado (24), a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela quinta rodada do Paulistão.

