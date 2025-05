Análise: Palmeiras precisa definir um cobrador de pênalti antes da disputa do Mundial de Clubes

Cabeça fria, coração quente. A frase de Abel Ferreira faz jus à força mental que tem o time do Palmeiras, no entanto, quando o assunto é cobrança de pênaltis, ela parece não fazer sentido. Na derrota para o Flamengo neste domingo (25), por 2 a 0, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, mais uma vez o elenco demonstrou que o ponto fraco é justamente esse: penalidades máximas.

O problema não é recente, mas neste ano segue em evidência e com um acréscimo: pode fazer a diferença na disputa do torneio mundial, que tem início no mês de junho, nos Estados Unidos, além das Copas no segundo semestre. Portanto, é preciso ter pressa para definir um cobrador oficial de pênalti, peça que atualmente não há neste elenco do Palmeiras.

Apenas nesta temporada, o Verdão sofreu oito pênaltis, e tem 50% de acertos, ou seja, converteu quatro e perdeu outros quatro. Foram quatro batedores diferentes até o momento: Raphael Veiga, Estêvão, Piquerez e Flaco López, o que prova que não há um jogador específico para chamar a responsabilidade quando o time tem uma chance que pode ser crucial para definir o resultado de um jogo.

- São fatos, são números, e não podemos fugir deles. Essa questão do mesmo lado é o jogador que decide, mas temos que melhorar, sem dúvida nenhuma. É um momento decisivo do jogo. O pênalti é a oportunidade mais flagrante de um jogo de futebol e nós temos que ser eficazes e hoje fez toda a diferença. Sabíamos que se saíssemos na frente iríamos dificultar. O Veiga fez 23 seguidos... Então nos resta melhorar, não nos resta desculpas e razões para falhar quatro em oito. Temos que trabalhar mais - disse o auxiliar João Martins, após a derrota para o Flamengo.

Palmeiras perdeu quatro pênaltis no mesmo canto

Todas as cobranças perdidas pelo Verdão neste ano foram cobradas da mesma forma: jogador canhoto batendo no canto direito do goleiro, aberto, e à meia-altura, quase rasteiro.

Pênaltis do Palmeiras em 2025

Palmeiras 0 x 2 Flamengo - perdido por Piquerez

Palmeiras 3 x 0 Ceará - perdido por Estêvão

Sport 1 x 2 Palmeiras - convertido por Flaco López

Sport 1 x 2 Palmeiras - convertido por Piquerez

Sporting Cristal 2 x 3 Palmeiras - convertido por Piquerez

Corinthians 0 x 0 Palmeiras - perdido por Raphael Veiga

Palmeiras 1 x 0 São Paulo - convertido por Raphael Veiga

Palmeiras 1 x 1 Corinthians - perdido por Estêvão