Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 12/03/2024 - 12:15 • São Paulo

O Palmeiras vive uma semana decisiva não só pela preparação para encarar a Ponte Preta pelas quartas de final do Paulistão, mas também pela definição que a diretoria precisa ter sobre quem será a patrocinadora de material esportivo do Verdão a partir de 2025.

O contrato com a Puma se encerra neste final de 2024 e a empresa alemã já acenou com o desejo de seguir por mais alguns anos com o clube, dessa vez de maneira não exclusiva no Brasil, uma vez que o Bahia deve ser patrocinado pela empresa alemã a partir da próxima temporada.

De acordo com o portal 'Nosso Palestra', a Adidas cobriu a proposta feita pela Puma e agora leva um certo favoritismo para voltar a patrocinar o clube após seis anos.

A decisão está nas mãos de Leila Pereira, e apesar do interesse de outras marcas do mercado esportivo, a disputa deve ficar mesmo entre Puma e Adidas, que também dividem a torcida alviverde neste assunto.

Até o início da próxima semana o Verdão deve definir quem será o escolhido para vestir o manto alviverde a partir da temporada de 2025, ano importante para o clube, uma vez que o Verdão irá disputar o novo Mundial de Clubes, que será realizado nos Estados Unidos.

A Puma chegou ao Palmeiras no início de 2019, e esteve ao lado do Verdão nos dez títulos que o Maior Campeão do Brasil levantou nessas últimas seis temporadas, além dos títulos Paulista e da Libertadores da equipe feminina, conquistados na temporada de 2022.