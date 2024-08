Copiar Link

Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 22/08/2024 - 01:18 • São Paulo (SP)

O Palmeiras está eliminado da Libertadores, após empatar com o Botafogo no jogo de volta das oitavas de final, no Allianz Parque, e Abel Ferreira concordou com a anulação do gol marcado nos acréscimos. O Verdão conseguiu a virada, mas o VAR entrou em ação e identificou toque na mão de Gustavo Gómez, autor do gol.

O técnico palmeirense também ressaltou que o Verdão criou oportunidades para passar pelo adversário e citou a luta da equipe pelo título do Brasileirão, único campeonato em que o time está vivo.

Abel Ferreira, no jogo entre Palmeiras e Botafogo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

— As regras são claras. Quando a bola bate na mão, tem que parar. Estamos fora da Copa Libertadores, perdemos para o Flamengo na Copa do Brasil. Agora vamos lutar pelo Brasileirão, único título que nos resta. Aqui não há milagres, nós trabalhamos. Deveríamos ter feito o gol no primeiro tempo e no segundo, antes do adversário fazer. O adversário tem qualidade também. Após os 15 minutos, deu Palmeiras. Fomos refrescando a equipe para pressionar. Criamos para fazer o gol mais cedo. 26 finalizações contra oito. É futebol, a última bola bateu na mão do Gómez. Menino meteu bola no travessão — disse Abel Ferreira, sobre a partida do Palmeiras desta quarta-feira (21).

O treinador também enalteceu o espírito de luta da equipe. Quando perdia por 2 a 0 (e 4 a 1 no placar agregado), o Verdão buscou o empate nos minutos finais e quase virou, o que gerou sentimento de orgulho para o português.

— Vivo de futebol, mas não vivo só do futebol. Orgulho. Fica mais uma vez a demonstração daquilo que peço aos jogadores. Não controlamos a bola bater na trave no último segundo, ou se bateu na mão do Gómez, se no melhor momento sofremos dois gols porque nosso aniversário foi letal. Disse isso no final aos meus jogadores: mês de agosto difícil, com sorteio difícil. Caímos de forma digna contra o Flamengo, com todas as vicissitudes que tiveram no jogo. Contra o Botafogo caímos com sentimento de orgulho. Tristes, mas de cabeça erguida.

Eliminado dos mata-matas, o Palmeiras de Abel Ferreira volta a jogar pelo Brasileirão no sábado (24), contra o Cuiabá. A equipe é a terceira colocada no torneio, cinco pontos atrás do líder Botafogo.