Após eliminação, Leila Pereira revela se a temporada do Palmeiras acabou

Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 22/08/2024 - 01:01 • São Paulo (SP)

Após a eliminação na Libertadores para o Botafogo, no Allianz Parque, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, falou sobre a continuidade da temporada do time comandado por Abel Ferreira. Segundo a mandatária alviverde, o trabalho seguirá firme, já que ainda há chances de conquistar o Brasileirão.

- Não é o fim da temporada. Nós ainda temos o Campeonato Brasileiro, e fomos eliminados da Copa do Brasil pelo Flamengo e da Libertadores pelo Botafogo, dois grandes clubes. Isso serve de estímulo para trabalharmos cada vez mais fortes para conquistas e próximos desafios - disse a presidente do Palmeiras.

Neste mês de agosto, o Palmeiras foi eliminado nas duas competições de mata-mata que buscava vencer. No Brasileirão, o time está bem e com chances reais de conquistar o tricampeonato. Atualmente, é o terceiro colocado, com 41 pontos, cinco atrás do líder Botafogo.

- O ambiente não se torna negativo por não conseguirmos a classificação em algum campeonato. O trabalho continua. São todos profissionais, sabem do esforço de cada um, da dedicação, sabem que a presidente faz o possível e o impossível para realizar todos os desejos da comissão técnica. É continuar trabalhando como estamos fazendo durante todos esses anos - completou.

O Verdão, agora, volta suas forças para o Brasileirão. No sábado (24), às 18h30, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, o time vai encarar o Cuiabá, pela 24ª rodada da competição.